В частности, один из таких случаев зафиксирован в ночь на понедельник, 7 октября. Об этом рассказали в ОТГ "Харьков".

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Заминирована территория вблизи Лукьянцев

Силы обороны зафиксировали, как в ночное время россияне заминировали территорию неподалеку Лукьянцев. Населенный пункт расположен примерно в 4 километрах от российской границы.

Осуществили оккупанты минирование дистанционно – с помощью БПЛА. Теперь местность опасна из-за расположенных там противопехотных мин.

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск,

– рассказали военные.

Российская армия на Харьковщине контролирует воздушную обстановку с целью оповещения своих подразделений о применении украинских БПЛА, перемещает личный состав на некоторых позициях, проводит активную разведку дронами, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения, обстреливает из тяжелых огнеметных систем.

Всего в течение суток 6 октября там произошло 6 боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска. Россияне нанесли 5 авиаударов 10 КАБами и 43 удара дронами-камикадзе. Зафиксировано 306 обстрелов позиций украинской армии.

ВСУ в свою очередь также наносят удары по российским позициям на этом направлении. За 6 октября ликвидировано 32 оккупанта, еще 46 – ранены. В общем враг на Харьковском направлении потерял 76 единиц вооружения и военной техники, 47 укрытий для личного состава, пункт управления БПЛА и место хранения боеприпасов.