Новые выдумки российских пропагандистов развенчивают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Украинские эксперты говорят, что это попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений России.

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Лживый тезис распространяют через прокремлевские телеграм-каналы

Лживый тезис активно распространяют через прокремлевские телеграм-каналы. Таким образом, население хотят еще и запугать, и это именно тогда, когда передислоцируются войска агрессора на Донбассе и Юге.

Сами оккупанты активно используют фосфорные бомбы

При этом сами оккупанты активно используют фосфор, в частности, на территории оккупированных территорий Донбасса. Это для того, чтобы перевести вину на украинских военных за использование запрещенного оружия.

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