Президент отметил, что украинские защитники не меняют тактику. Они продолжают героически защищать страну на своей земле.

По теме В оккупированном Крыму транслируют только пропаганду: все развлекательные шоу убрали из эфира

Пророссийские боевики обстреливали свои дома

Россияне воюют коварно. Они не устают придумывать разные методы, чтобы спровоцировать конфликт и обвинить в этом Украину. С начала войны на Донбассе захватчики использовали разные способы устрашения на временно оккупированных территориях.

На Донбассе они показывали разные видео взрывов, будто мы во что-то стреляли. Но никто не мог доказать это с помощью спутниковых снимков, так как они поворачивали оружие на 180 градусов и стреляли по собственным домам. Поэтому я даже не обращаю внимания на такие инсинуации со стороны Российской Федерации,

– отметил президент.

По словам Зеленского, иногда он думает о том, что некоторые жители оккупированного Донбасса, возможно, и не догадывались о реальности. Однако большинство украинцев знают, как действовали боевики.

"Даже когда мы договорились о прекращении огня на линии столкновения, которую мы контролировали между Донбассом и временно оккупированными территориями, они все равно нашли возможность положить этому конец. Они повернули оружие на 180 градусов и стреляли по собственному городу. И эскалация была бы спровоцирована таким образом", – заметил глава государства.

По словам Зеленского, у украинских защитников нет такой тактики, потому что они не воюют на чужой земле. Ни оружия, ни личного состава ВСУ на белорусской или российской земле нет.

"Первые дни мы показывали видео всему миру, и все видели ракеты, крылатые ракеты, которые шли из Беларуси. И есть спутниковые снимки, подтверждающие это. И люди снимали видео на свои смартфоны, даже люди в Беларуси. Они не поддерживают эту войну против нас", – добавил президент.

Белорусы массово снимали видео, как вылетали ракеты и вертолеты, бомбившие украинские города. И даже тогда Украина не ответила своей системой противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что даже при таких обстоятельствах в Беларусь не стреляли, такова украинская тактика – это не тот подход, которого придерживаются ВСУ.

Стоит посмотреть: Буча – свидетель зверств российских захватчиков