Президент зазначив, що українські захисники не змінюють тактику. Вони продовжують героїчно боронити країну на своїй землі.

Зауважте В окупованому Криму транслюють лише пропаганду: усі розважальні шоу прибрали з ефіру

Проросійські бойовики обстрілювали свої ж будинки

Росіяни воюють підступно. Вони не втомлюються вигадувати різні методи, аби спровокувати конфлікт та звинуватити у цьому Україну. З початку війни на Донбасі загарбники використовували різні способи залякування на тимчасово окупованих територіях.

На Донбасі вони показували різні відео вибухів, ніби ми в щось стріляли. Але ніхто не міг довести цього за допомогою супутникових знімків, адже вони повертали зброю на 180 градусів і стріляли по власних будинках. Тому я навіть не звертаю уваги на такі інсинуації з боку Російської Федерації,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, інколи він думає про те, що якісь жителі окупованого Донбасу, можливо, і не здогадувалися про реальність. Однак більшість українців знають, як діяли бойовики.

"Навіть коли ми домовилися про припинення вогню на лінії зіткнення, яку ми контролювали між Донбасом і тимчасово окупованими територіями, вони все одно знайшли можливість покласти цьому край. Вони повернули зброю на 180 градусів і стріляли по власному місту. І ескалація була б спровокована таким чином", – зауважив глава держави.

Тому, за словами Зеленського, в українських захисників немає такої тактики, адже вони не воюють на чужій землі. Ні зброї, ні особового складу ЗСУ на білоруській чи російській землі немає.

"Перші дні ми показували відео всьому світу, і всі бачили ракети, крилаті ракети, які йшли з Білорусі. І є супутникові знімки, які підтверджують це. І люди знімали відео на свої смартфони, навіть люди в Білорусі. Вони не підтримують цю війну проти нас", – додав президент.

Білоруси масово знімали відео, як вилітали ракети та гелікоптери, які бомбили українські міста. І навіть тоді Україна не відповіла своєю системою протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що навіть за таких обставин в Білорусь не стріляли, адже такою є українська тактика – це не той підхід, якого дотримуються ЗСУ.

Варто подивитися : Буча – свідок звірств російських загарбників