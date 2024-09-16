Воздушные силы уже предупредили о нескольких группах ударных дронов. Что известно об этой вражеской атаке, передает 24 Канал.
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Активность российской тактической авиации на Востоке.
Активность российской тактической авиации на Юге.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
– отметили Воздушные силы.
Сумская ОВА сообщила, что вечером 16 сентября враг нанес авиационный удар по городу Конотоп, применив БПЛА типа "Шахед".
На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
В каких областях воздушная тревога: смотрите на карте
- Группа "Шахедов" на Сумщине, продолжают движение в направлении Черниговщины.
- Группа "Шахедов" на Полтавщине, продолжают движение в направлении Киевщины.
"Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину.
"Шахеды" на Сумщине курсом на Харьковщину.