Воздушные силы уже предупредили о нескольких группах ударных дронов. Что известно об этой вражеской атаке, передает 24 Канал.

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23:29, 16 сентября

23:15, 16 сентября Активность российской тактической авиации на Востоке.

22:53, 16 сентября Активность российской тактической авиации на Юге. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– отметили Воздушные силы.

22:48, 16 сентября Сумская ОВА сообщила, что вечером 16 сентября враг нанес авиационный удар по городу Конотоп, применив БПЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

22:45, 16 сентября В каких областях воздушная тревога: смотрите на карте

22:33, 16 сентября Группа "Шахедов" на Сумщине, продолжают движение в направлении Черниговщины.

Группа "Шахедов" на Полтавщине, продолжают движение в направлении Киевщины.

21:47, 16 сентября "Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину.