Повітряні сили вже попередили про декілька груп ударних дронів. Що відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, загрозу застосування ударних дронів, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:48, 16 вересня Сумська ОВА повідомила, що ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

22:45, 16 вересня В яких областях повітряна тривога: дивіться на карті

22:33, 16 вересня Група "Шахедів" на Сумщині, продовжують рух в напрямку Чернігівщини.

Група "Шахедів" на Полтавщині, продовжують рух в напрямку Київщини.

21:47, 16 вересня "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.