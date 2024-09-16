Повітряні сили вже попередили про декілька груп ударних дронів. Що відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, загрозу застосування ударних дронів, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Сумська ОВА повідомила, що ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
В яких областях повітряна тривога: дивіться на карті
- Група "Шахедів" на Сумщині, продовжують рух в напрямку Чернігівщини.
- Група "Шахедів" на Полтавщині, продовжують рух в напрямку Київщини.
"Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
"Шахеди" на Сумщині курсом на Харківщину.