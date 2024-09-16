Як повідомили у КМВА, майже два десятки безпілотників, які намагалися атакувати столицю, були збиті. Загалом вночі у 10 областях працювала ППО. Було гучно, зокрема, на Київщині.

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Розірвався прямо біля будинку

В одному із населених пунктів "Шахед" впав і здетонував з бойовою частиною прямо на подвір'ї.

Місцева мешканка Катерина розповідає, що було дуже чутно вибухи, а також гудіння дрона. Вони якраз із сином сховалися у коридорі між двома стінами. Всі дуже перелякалися. Чули, як осколки падають на будинок.

Ще одна жителька, будинок якої постраждав від атаки БпЛА, пані Тетяна поділилася з журналістами пережитим. Каже, що всередині помешкання – пошкоджені вікна, стеля, стіни. Уночі спустилася разом із меншою дитиною до підвалу. Осколки трохи зачепили старшого сина, проте він вже поїхав на навчання.

Наслідки обстрілу Київської області / Фото Нацполіція, Суспільне

Одна з пошкоджених автівок належить військовослужбовцю Максиму. Чоловік наразі перебуває на ротації. Він розповів, що приблизно о другій ночі поруч збивали "шахед".

Бойова частина здетонувала і ця машина прийняла удар на себе. Фактично, врятувала життя нам з дружиною. Сусідка одержала осколок і зараз в лікарні. Це жахливо, коли тобі в хату влітають величезні металеві осколки та каміння,

– розказав військовий.

За словами місцевої влади, у селищі зафіксовано пошкодження п'яти автівок, три будинки сильно постраждали. Ще в двох вибиті вікна. Через атаку є одна поранена жінка. Осколок потрапив їй у живіт. Зараз її вже прооперували