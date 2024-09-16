Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА. Він уточнив, що повітряну тривогу в столиці оголосили близько 2 ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин.

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На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

"Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже 2 десятка БпЛА ворога", – ідеться у повідомленні.

Атака була масованою

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

У КМВА зазначили, що це 8-ма повітряна атака російських окупантів на Київ за місяць. Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Шахедів". Але на відміну від останніх атак, ця була масована.