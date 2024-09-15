06:17, 15 вересня

Північна Корея продовжує підтримувати Росію у кровопролитній війні проти України та надає їй озброєння. Голова ГУР МО Кирило Буданов прокоментував ці події й наголосив, що один компонент має критичне значення.

Те, що вони постачають балістичні ракети – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А от що стосується боєприпасів – це критично для нас. На жаль, з цим поки що ми не можемо нічого зробити, така прикра правда,

– заявив Буданов.