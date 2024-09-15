Про головні події 15 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії. У спільній заяві мовиться, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України та "зупинити такі передачі балістичних ракет, БпЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в ширшому сенсі".
Буданов висловився про підтримку КНДР та надання зброї Росії
Північна Корея продовжує підтримувати Росію у кровопролитній війні проти України та надає їй озброєння. Голова ГУР МО Кирило Буданов прокоментував ці події й наголосив, що один компонент має критичне значення.
Те, що вони постачають балістичні ракети – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А от що стосується боєприпасів – це критично для нас. На жаль, з цим поки що ми не можемо нічого зробити, така прикра правда,
– заявив Буданов.
Чергова тривожна ніч для ворога
Ніч проти 15 вересня виявилася тривожною для росіян. Так, над кількома областями країни-агресорки літали невідомі дрони, лунали потужні вибухи.
У мережі писали, що неспокійно було у Брянській, Смоленській та Ростовській областях.
У ніч проти 15 вересня Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили оборони протягом кількох годин відбивали ворожу навалу, відбій загрози пролунав близько о 03:40.
Ворог вдарив по Харкову КАБАми
Пізно ввечері близько опівночі російські загарбники вкотре атакували Харків. Так, ворог вдарив по місту 2 КАБами – є загоряння.
Під ударом опинився Київський район Харкова, наразі про руйнування та постраждалих не повідомляли.