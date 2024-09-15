О главных событиях 15 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Главы МИД стран G7 осудили передачу Ираном баллистических ракет России. В совместном заявлении говорится, что Тегеран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и "остановить такие передачи баллистических ракет, БПЛА и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле".
Буданов высказался о поддержке КНДР и предоставлении оружия России
Северная Корея продолжает поддерживать Россию в кровопролитной войне против Украины и предоставляет ей вооружение. Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал эти события и отметил, что один компонент имеет критическое значение.
То, что они поставляют баллистические ракеты – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпасов – это критично для нас. К сожалению, с этим пока что мы не можем ничего сделать, такая досадная правда,
– заявил Буданов.
Очередная тревожная ночь для врага
Ночь на 15 сентября оказалась тревожной для россиян. Так, над несколькими областями страны-агрессора летали неизвестные дроны, раздавались мощные взрывы.
В сети писали, что неспокойно было в Брянской, Смоленской и Ростовской областях.
В ночь на 15 сентября Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы обороны в течение нескольких часов отражали вражеское нашествие, отбой угрозы прозвучал около 03:40.
Враг ударил по Харькову КАБАми
Поздно вечером около полуночи российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Так, враг ударил по городу 2 КАБами – есть возгорания.
Под ударом оказался Киевский район Харькова, пока о разрушениях и пострадавших не сообщали.