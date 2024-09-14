06:24, 14 сентября

Президент США Джо Байден 13 сентября встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В Белом доме отметили, что они углубленно обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес для обоих руководителей государств.

Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России,

– говорится в сообщении.

В то же время журналисты Politico рассказали, что, выступая после встречи, Кир Стармер сказал, что окончательного решения по ракетам Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.