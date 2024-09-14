06:24, 14 вересня

Президент США Джо Байден 13 вересня зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У Білому домі зазначили, що вони поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес для обох очільників держав.

Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії,

– мовиться у повідомленні.

Водночас журналісти Politico розповіли, що, виступаючи після зустрічі, Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.