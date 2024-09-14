Про головні події 14 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Ворог вдарив КАБом по Харкову
Вранці 14 вересня окупанти атакували Харків КАБом. Внаслідок обстрілу пошкоджений гаражний кооператив.
Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Байден і Стармер обговорили дозвіл Україні бити вглиб Росії
Президент США Джо Байден 13 вересня зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У Білому домі зазначили, що вони поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес для обох очільників держав.
Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії,
– мовиться у повідомленні.
Водночас журналісти Politico розповіли, що, виступаючи після зустрічі, Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.
У Києві та області чули вибухи: є пошкодження
У Києві вночі 14 вересня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці.
Про вибухи стало відомо о 01:51.
О 02:21 мер Києва розповів, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.
О 02:58 у столиці знову чули вибухи. А о 3:19 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Вночі в Одесі чули серію вибухів
В Одесі вночі 14 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога.
Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед".
Вибухи у місті пролунали о 01:30. Повторні вибухи пролунали о 01:34. Гучні звуки також чули о 01:41, 01:43 та 01:45.
Гарріс почала розміщувати рекламу з підтримкою України у ключових штатах США
Команда Камали Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Ця реклама націлена на американців, які мають коріння у Східній Європі.
Намагаючись посилити підтримку в ключових штатах, де відбудуться вибори, Демократичний відділ американського комітету super PAC запустив нову рекламну кампанію, націлену на Пенсильванію, Мічиган та Вісконсин, які зазвичай "вагаються" у голосуванні та де проживає значна частина населення, пов'язана своїм корінням з Польщею, Україною, Литвою та іншими країнами Східної Європи.
Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до 800 американців у Пенсільванії, що мають польське коріння. Кандидатка у президенти стверджувала, що Польща стане наступною метою Росії після України.