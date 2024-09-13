Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, розповідає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
22:27, 13 вересня
Де зараз тривога
22:06, 13 вересня
Активність ворожої тактичної авіації на південному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
22:02, 13 вересня
Відбій загрози балістики для Київської області.
21:58, 13 вересня
Загроза застосування балістики Київщина.
21:52, 13 вересня
Загроза застосування балістики з Курська.
21:40, 13 вересня
Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів" з району Курська.