Призываем не игнорировать сигналы тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, рассказывает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

22:27, 13 сентября

Где сейчас тревога

22:06, 13 сентября

Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

22:02, 13 сентября

Отбой угрозы баллистики для Киевской области.

21:58, 13 сентября

Угроза применения баллистики Киевщина.

21:52, 13 сентября

Угроза применения баллистики из Курска.

21:40, 13 сентября

Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов" из района Курска.