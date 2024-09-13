Призываем не игнорировать сигналы тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, рассказывает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
22:27, 13 сентября
Где сейчас тревога
22:06, 13 сентября
Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
22:02, 13 сентября
Отбой угрозы баллистики для Киевской области.
21:58, 13 сентября
Угроза применения баллистики Киевщина.
21:52, 13 сентября
Угроза применения баллистики из Курска.
21:40, 13 сентября
Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов" из района Курска.