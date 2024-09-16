Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КГВА. Он уточнил, что воздушную тревогу в столице объявили около 2 ночи и длилась она около 3-х с половиной часов.

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На Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.

"Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти 2 десятка БпЛА врага", – говорится в сообщении.

В то же время начальник КГВА отметил, что точный тип и количество дронов, которыми РФ атаковала столицу, должны сообщить Воздушные силы ВС Украины.

Атака была массированной

По предварительной информации, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.

В КГВА отметили, что это 8-я воздушная атака российских оккупантов на Киев за месяц. Враг в очередной раз применил ударные БпЛА, вероятно вроде "Шахедов". Но в отличие от последних атак, эта была массированная.