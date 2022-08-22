В последнее время враг достигал частичного успеха в продвижении в сторону Песков. россияне даже говорили, что полностью их захватили.

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Как враг уничтожает Пески

О том, что российская армия "консолидировала контроль" над Песками, заявил главный тиктокер вражеского войска и глава чеченской республики рамзан кадыров. Он говорил, что российские солдаты "очищают" населенный пункт от украинских мин и провожают наступление с "минимальным риском для гражданского населения и инфраструктуры".

В то же время специалисты Американского института изучения войны отметили, что геолокационные кадры еще раньше показали, что оккупанты обстреливают Пески из термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Захватили ли россияне Пески

российское министерство обороны заявило, что их войска "полностью освободили" Пески 13 августа. При этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины такую информацию не подтверждали. Лишь в сведении о ситуации на фронте 21 августа военные рассказали, что захватчики добились частичного успеха в продвижении у Песков.

В ISW рассказали о важной военной проблеме россиян

По словам американских исследователей, импульс российских оккупантов в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан. Атаки россиян на Востоке Украины достигают кульминации, поэтому, вероятно, дальше у врага будут продолжаться незначительные продвижения.

В общем, ситуация вокруг Бахмута и Авдеевки демонстрирует фундаментальную российскую проблему: оккупанты не могут превратить тактические достижения в оперативные успехи. Поскольку путинские солдаты не умеют воспользоваться преимуществами, ВСУ успевают восстановить обороноспособные позиции.

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