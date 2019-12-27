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      Оккупанты 17 раз обстреляли позиции ВСУ: есть раненый

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      Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

      Российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

      Оккупанты били по украинским подразделениям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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      Пророссийские войска 9 раз открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а также осуществили 8 обстрелов украинских позиций в районе "СЕВЕР".

      26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
      – сообщили в штабе.

      Боевики стреляли в районе таких населенных пунктов:

      • Невельского;
      • дважды неподалеку Красногоровки;
      • Васильевки;
      • Авдеевки;
      • два раза вблизи Старогнатовки;
      • Водяного;
      • Лебединского;
      • Южного;
      • Новгородского;
      • Крымского;
      • Троицкого;
      • Старого Айдара;
      • Майского;
      • Шумов;
      • Орехово.

      С начала этого периода оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открыл огонь по позициям украинских защитников неподалеку Гладосово. Потерь среди украинских военных нет.

      оос
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости политики Вооруженные силы Украины
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