Оккупанты 17 раз обстреляли позиции ВСУ: есть раненый

Российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Оккупанты били по украинским подразделениям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Пророссийские войска 9 раз открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а также осуществили 8 обстрелов украинских позиций в районе "СЕВЕР".

26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,

– сообщили в штабе.

Боевики стреляли в районе таких населенных пунктов:

Невельского;

дважды неподалеку Красногоровки;

Васильевки;

Авдеевки;

два раза вблизи Старогнатовки;

Водяного;

Лебединского;

Южного;

Новгородского;

Крымского;

Троицкого;

Старого Айдара;

Майского;

Шумов;

Орехово.

С начала этого периода оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открыл огонь по позициям украинских защитников неподалеку Гладосово. Потерь среди украинских военных нет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала