Оккупанты 17 раз обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
Российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
Оккупанты били по украинским подразделениям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Пророссийские войска 9 раз открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а также осуществили 8 обстрелов украинских позиций в районе "СЕВЕР".
26 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
– сообщили в штабе.
Боевики стреляли в районе таких населенных пунктов:
- Невельского;
- дважды неподалеку Красногоровки;
- Васильевки;
- Авдеевки;
- два раза вблизи Старогнатовки;
- Водяного;
- Лебединского;
- Южного;
- Новгородского;
- Крымского;
- Троицкого;
- Старого Айдара;
- Майского;
- Шумов;
- Орехово.
С начала этого периода оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открыл огонь по позициям украинских защитников неподалеку Гладосово. Потерь среди украинских военных нет.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала