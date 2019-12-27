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      Окупанти 17 разів обстріляли позиції ЗСУ: є поранений

      27 Читать новость на русском
      Бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

      Російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

      Окупанти гатили по українських підрозділах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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      Проросійські війська 9 разів відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а також здійснили 8 обстрілів українських позицій у районі "ПІВНІЧ".

      26 грудня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення,
      – повідомили у штабі.

      Бойовики стріляли в районі таких населених пунктів:

      • Невельського;
      • двічі неподалік Красногорівки;
      • Василівки;
      • Авдіївки;
      • два рази поблизу Старогнатівки;
      • Водяного;
      • Лебединського;
      • Південного;
      • Новгородського;
      • Кримського;
      • Троїцького;
      • Старого Айдару;
      • Травневого;
      • Шумів;
      • Оріхового.

      З початку цієї доби окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь по позиціях українських захисників неподалік Гладосового. Втрат серед українських військових немає.

      оос
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Збройні сили України
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