Рада схвалила закон про оформлення документів мешканцям зони ООС
Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі (раніше – АТО).
Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.
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А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.
Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.
Статистика про кількість зареєстрованих переселенців станом на жовтень 2019 року / Інфографіка 24 каналу