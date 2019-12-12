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      Рада схвалила закон про оформлення документів мешканцям зони ООС

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      Де можна оформити документи мешканцям і переселенцям з зони ООС/АТО / petropavlivka.city

      Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі (раніше – АТО).

      Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.

      До теми: Кабмін виділив 13 мільйонів гривень на тимчасове житло для переселенців

      А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.

      Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.

      де живе найбільше переселенців Україна Донбас статистика
      Статистика про кількість зареєстрованих переселенців станом на жовтень 2019 року / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Переселенці Верховна Рада Законодавство Операція Об'єднаних сил АТО Державна міграційна служба
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