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      Рада приняла закон об оформлении документов жителям зоны ООС

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      Где можно оформить документы жителям и переселенцам из зоны ООС/АТО / petropavlivka.city

      Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об особенностях оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на Донбассе (ранее – АТО).

      Согласно закону, оформление документов жителям зоны АТО/ООС проводит Государственная миграционная служба по месту обращения человека или ее представителя в тех органах, которые работают на территории области проведения АТО/ООС.

      К теме: Кабмин выделил 13 миллионов гривен на временное жилье для переселенцев

      А документы тем украинцам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС во время ее проведения, проводит ДМС по фактическому месту жительства, пребывания человека.

      Кроме того, для внесения данных о месте жительства в документы жителям зоны АТО/ООС или переселенцам из нее можно использовать информацию из Госреестра избирателей.

      де живе найбільше переселенців Україна Донбас статистикаСтатистика о количестве зарегистрированных переселенцев по состоянию на октябрь 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики АТО Операция Объединенных сил Законодательство Верховная Рада Переселенцы Государственная миграционная служба
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