Кабмин выделил 13 миллионов гривен на временное жилье для переселенцев

Кабмин выделил более 13 миллионов гривен на покупку жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц.

Правительство также на заседании 11 декабря одобрило единый механизм оказания помощи и социальной защиты лицам, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом в телеграмме сообщил глава правительства Алексей Гончарук.

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"Сразу после возвращения они смогут получить все виды необходимой помощи, в частности временное жилье и единовременную помощь в 100 тысяч гривен каждому", – пообещал Гончарук.

Какие выплаты переселенцы будут получать в 2020 году

Выплаты переселенцам в новом году не изменятся: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью. Выплачивать ее будут одному из членов семьи. Общая сумма помощи не может превышать 3 тысяч гривен в месяц. Это адресная помощь на аренду жилья.

Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 гривен в месяц. Это кроме случаев семей, в состав которых входят 2 и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью). Для них снят верхний предел максимального размера выплат.

Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тысяч гривен. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После этого оно может быть продолжено.

Важный момент: если человек выезжает на неподконтрольную территорию более 60 дней — он обязан вернуть пособие за период пребывания там. Вернуть деньги можно как добровольно, так и в судебном порядке.

Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

для пенсионеров, детей – 1 тысяча гривен на человека;

для трудоспособных лиц – 442 гривны на человека;

для людей с инвалидностью І группы – 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для людей с инвалидностью II группы – 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для людей с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

При каких условиях помощь не оказывают

Если у члена семьи переселенцев есть жилье на неоккупированной территории или деньги на депозитном счете на сумму более 14 тысяч 500 гривен. Также выплаты прекращаются в случае наличия в семье лица трудоспособного возраста, которое не трудоустроилось и фактически не работает (за исключением определенных категорий ).



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