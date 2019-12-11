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      Кабмин выделил 13 миллионов гривен на временное жилье для переселенцев

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      Правительство выделило 13 миллионов гривен на временное жилье для переселенцев / ua.112.ua

      Кабмин выделил более 13 миллионов гривен на покупку жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц.

      Правительство также на заседании 11 декабря одобрило единый механизм оказания помощи и социальной защиты лицам, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом в телеграмме сообщил глава правительства Алексей Гончарук.

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      "Сразу после возвращения они смогут получить все виды необходимой помощи, в частности временное жилье и единовременную помощь в 100 тысяч гривен каждому", – пообещал Гончарук.

      Какие выплаты переселенцы будут получать в 2020 году

      Выплаты переселенцам в новом году не изменятся: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью. Выплачивать ее будут одному из членов семьи. Общая сумма помощи не может превышать 3 тысяч гривен в месяц. Это адресная помощь на аренду жилья.

      Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 гривен в месяц. Это кроме случаев семей, в состав которых входят 2 и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью). Для них снят верхний предел максимального размера выплат.

      Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тысяч гривен. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После этого оно может быть продолжено.

      Важный момент: если человек выезжает на неподконтрольную территорию более 60 дней — он обязан вернуть пособие за период пребывания там. Вернуть деньги можно как добровольно, так и в судебном порядке.

      Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

      • для пенсионеров, детей – 1 тысяча гривен на человека;
      • для трудоспособных лиц – 442 гривны на человека;
      • для людей с инвалидностью І группы – 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
      • для людей с инвалидностью II группы – 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
      • для людей с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

      При каких условиях помощь не оказывают

      Если у члена семьи переселенцев есть жилье на неоккупированной территории или деньги на депозитном счете на сумму более 14 тысяч 500 гривен. Также выплаты прекращаются в случае наличия в семье лица трудоспособного возраста, которое не трудоустроилось и фактически не работает (за исключением определенных категорий ).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Деньги Новости Украины Война на Донбассе Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Переселенцы Оккупированные территории Новости недвижимости
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