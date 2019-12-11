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      Кабмін виділив 13 мільйонів гривень на тимчасове житло для переселенців

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      Уряд виділив 13 мільйонів гривень на тимчасове житло для переселенців / ua.112.ua

      Кабмін виділив понад 13 мільйонів гривень на покупку житла для тимчасового проживання 33 родин внутрішньо переміщених осіб.

      Уряд також на засіданні 11 грудня схвалив єдиний механізм надання допомоги та соціального захисту особам, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України. Про це у телеграмі повідомив глава уряду Олексій Гончарук.

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      "Одразу після повернення вони зможуть отримати всі види необхідної допомоги, зокрема тимчасове житло та одноразову допомогу у 100 тисяч гривень кожному", – пообіцяв Гончарук.

      Які виплати переселенці отримуватимуть у 2020 році

      Виплати переселенцям в новому році не зміняться: грошова допомога й надалі призначатиметься на сім'ю. Виплачуватимуть її одному з членів сім'ї. Загальна сума допомоги не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. Це адресна допомога на оренду житла.

      Якщо до складу сім'ї входять люди, які мають інвалідність – сума збільшується, але не може перевищувати 3400 гривень на місяць. Це окрім випадків сімей, до складу яких входять 2 і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю). Для них знято верхню межу максимального розміру виплат.

      Для багатодітної сім'ї порогове значення – 5 тисяч гривень. Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім'ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом півроку з моменту звернення. Після цього вона може бути продовжена.

      Важливий момент: якщо людина виїжджає на непідконтрольну територію на понад 60 днів — вона зобов’язана повернути грошову допомогу за період перебування там. Повернути гроші можна як добровільно, так і в судовому порядку.

      Розмір грошової допомоги для переселенців у 2020 році складатиме:

      • для пенсіонерів, дітей – 1 тисяча гривень на людину;
      • для працездатних осіб – 442 гривні на людину;
      • для людей з інвалідністю І групи – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
      • для людей з інвалідністю ІІ групи – 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
      • для людей з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

      За яких умов допомогу не надають

      Якщо у члена сім’ї переселенців є житло на неокупованій території або гроші на депозитному рахунку на суму понад 14 тисяч 500 гривень. Також виплати припиняються в разі наявності в сім'ї особи працездатного віку, яка не працевлаштувалася та фактично не працює (за винятком певних категорій ).

      переселенці Донбас статистика скільки переселенців повернуться на Донбас
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Переселенці Кабінет Міністрів України Гроші Олексій Гончарук Новини нерухомості Окуповані території Війна на Донбасі
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