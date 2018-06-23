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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупанты активизировались возле Мариуполя: 4 украинские бойцы ранены

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Оккупанты активизировались на Мариупольском направлении
Оккупанты активизировались на Мариупольском направлении / Фото из открытых источников

В субботу, 23 июня, пророссийские оккупанты на Донбассе 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе из запрещенного вооружения.

Как информирует пресс-центр Операции Объединенных сил, в 5 случаях обстрелов пророссийские наемники открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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В частности, в Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 миллиметров по защитникам населенного пункта Каменка.

Вблизи населенных пунктов Степное и Пески украинские воины подверглись обстрелу из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба ОС, значительно активизировались на Мариупольском направлении.

Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Снаряды калибром 122 миллиметра прицельно летели в сторону наших позиций вблизи Лебединского, Талакивки и два раза – Водного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкине,
– говорится в сообщении ООС.

В результате обстрелов в субботу четверо украинских защитников получили ранения.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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