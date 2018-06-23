Окупанти активізувались біля Маріуполя: 4 українські бійці поранені

У суботу, 23 червня, проросійські окупанти на Донбасі 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, в тому числі із забороненого озброєння.

Як інформує прес-центр Операції Об'єднаних сил, у 5 випадках обстрілів проросійські найманці відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Читайте також: Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу Зокрема, на Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 міліметрів по захисниках населеного пункту Кам’янка. Поблизу населених пунктів Степне та Піски українські воїни зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї. Як звітує прес-центр штабу ОС, значно активізувались на Маріупольському напрямку. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Снаряди калібром 122 міліметри прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине,

– йдеться у повідомленні ООС. Внаслідок обстрілів у суботу четверо українських захисників зазнали поранень.