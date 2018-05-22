Оккупанты арестовали крымскотатарского активиста Мустафаева

В Симферополе подконтрольный России "Киевский районный суд" арестовал крымского татарина из Бахчисарая Сервера Мустафаева.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Как рассказывает его адвокат Сергей Легостов, Мустафаев будет находиться под стражей до 9 июня.

Заседание продолжалось в закрытом режиме. "Суд" отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что 21 мая в оккупированном Крыму российские боевики провели обыски в домах у крымских татар Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева.

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Кто такой Сервер Мустафаев? Координатор общественного объединения "Крымская солидарность", которое основал летом 2016 года вместе с еще несколькими соотечественниками. Мустафаев принимает участие в акциях под судами по делам крымских татар.