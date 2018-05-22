Окупанти заарештували кримськотатарського активіста Мустафаєва

У Сімферополі підконтрольний Росії "Київський районний суд" заарештував кримського татарина з Бахчисарая Сервера Мустафаєва

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Як розповідає його адвокат Сергій Легостов, Мустафаєв перебуватиме під вартою до 9 червня.

Засідання тривало в закритому режимі. "Суд" відмовив адвокатові в задоволенні клопотання про призначення Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Зазначається, що 21 травня в окупованому Криму російські бойовики провели обшуки у будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва.

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Хто такий Сервер Мустафаєв? Координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке заснував влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками. Мустафаєв бере участь в акціях під судами у справах кримських татар.