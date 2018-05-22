01:15
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Окупанти заарештували кримськотатарського активіста Мустафаєва

106 Читать новость на русском
Окупанти арештували кримськотатарського активіста Мустафаєва
Окупанти арештували кримськотатарського активіста Мустафаєва / Фото з відкритих джерел

У Сімферополі підконтрольний Росії "Київський районний суд" заарештував кримського татарина з Бахчисарая Сервера Мустафаєва

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте також: "Суд" ігнорує українське громадянство активіста з Криму

Як розповідає його адвокат Сергій Легостов, Мустафаєв перебуватиме під вартою до 9 червня.

Засідання тривало в закритому режимі. "Суд" відмовив адвокатові в задоволенні клопотання про призначення Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Зазначається, що 21 травня в окупованому Криму російські бойовики провели обшуки у будинках у кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва.

Читайте також: Більшість населення у Криму стали політично та юридично грамотними, – кримський активіст

Хто такий Сервер Мустафаєв? Координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке заснував влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками. Мустафаєв бере участь в акціях під судами у справах кримських татар.

Теги: Новини Росії Новини України Анексія Криму Новини Криму арешт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 22 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук