"Суд" ігнорує українське громадянство активіста з Криму

Підконтрольне російській владі слідство у справі кримськотатарського активіста та блогера Нарімана Мемедемінова відмовляється брати до уваги його українське громадянство.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

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22 травня стало відомо, що під час засідання так званого "Верховного суду Криму" було прийнято рішення відхилити апеляційну скаргу адвоката Еміля Курбедінова. У скарзі зазначалося, що слідство відмовляється вносити в анкетні дані активіста наявність українського громадянства.

Ми подавали скаргу до Київського районного суду на дії слідчого ФСБ Олександра Паршутіна, який відмовлявся вносити анкетні дані про українське громадянство Нарімана Мемедемінова. Київський суд вирішив, що наша скарга в принципі не підлягає розгляду. Сьогодні "Верховний суд" своїм рішенням закріпив це беззаконня. Я не розумію, в чому така принциповість, це не перший слідчий, який відмовляється враховувати українське громадянство моїх підзахисних,

– зазначив адвокат.

На судовому засіданні прокурор заперечив проти задоволення скарги:

"Наявність одного російського громадянства не обмежує доступ до правосуддя", – заявив він.

Наріман Мамедемінов виступив на підтримку скарги адвоката та назвав дії слідчого абсурдними.

"Це все одно, що ігнорувати моє по-батькові або прізвище", – додав громадський активіст.

Дружина активіста пояснила, що кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на Мамедемінова завели за те, що той у 2014 році знімав відео як блогер та публікував їх в YouTube.

22 березня в помешканні Мемедемінова російськими силовиками та правоохоронцями були проведені обшуки. Після цього його допитували в управлінні ФСБ Росії у Сімферополі.

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя активісту продовжили арешт на чотири місяці. Його звинуватили в пропаганді тероризму. Наразі Мемедемінов залишиться в СІЗО до 15 серпня.

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Національна спілка журналістів України (НСЖУ) рішуче засудила арешт Мемедемінова в Криму та назвала його "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання та поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

МЗС України також засуджило затримання Нарімана Мемедемінова і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнити активіста.

Нагадаємо, що раніше, 5 січня, "Окупаційна влада" анексованого Росією Криму провела обшуки в двох будинках кримських татар у Сімферополі.



Додамо, що Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в окупованому Криму "спецслужби припинили діяльність екстремістської групи". Вони звинуватили помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в окупованому Криму.