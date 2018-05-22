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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Російський експерт пояснив, чому Кримський міст просідає і тріскає

234 Читать новость на русском
Кримський міст
Кримський міст / http://www.most.life

Кримський міст побудували з порушенням норм – його не можна було зводити на ґрунті, який знаходиться на дні Керченської протоки.

Про це повідомляють "Крим Реалії" з посиланням на старшого наукового співробітника Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидата геолого-мінералогічних наук Юрія Медовара.

Він пояснив, що затверджений проект споруди не підходить для глинистого, піщаного дна протоки, та ще й розташованого у сейсмічно небезпечному районі.

За словами Медовара, він неодноразово наголошував, що будувати міст не можна.

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"Головна небезпека Керченського моста спочатку була в тому, що порушили будівельні норми і правила. У них йдеться про те, що арочні мости, а це арочний міст, в сейсмічних районах, а це сейсмічний район, можна будувати тільки на таких породах, як граніт або схожих, що не просідають і тримають навантаження. А в Керченській протоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому і з'являються тріщини, просідання", – роз’яснив експерт.

Теги: Новини України Кримський міст Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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