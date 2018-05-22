Российский эксперт объяснил, почему Крымский мост проседает и трескается

Крымский мост построили с нарушением норм – его нельзя было возводить на грунте, который находится на дне Керченского пролива.

Об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара.

Он пояснил, что утвержденный проект сооружения не подходит для глинистого, песчаного дна пролива, да еще и расположенного в сейсмически опасном районе.

По словам Медовара, он неоднократно подчеркивал, что строить мост нельзя.

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"Главная опасность Керченского моста изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится о том, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, которые не проседают и держат нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания", – разъяснил эксперт.