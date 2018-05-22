"Суд" игнорирует украинское гражданство активиста из Крыма

Подконтрольное российской власти следствие по делу крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова отказывается учитывать его украинское гражданство.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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22 мая стало известно, что во время заседания так называемого "Верховного суда Крыма" было принято решение отклонить апелляционную жалобу адвоката Эмиля Курбединова. В жалобе указывалось, что следствие отказывается вносить в анкетные данные активиста наличие украинского гражданства.

Мы подавали жалобу в Киевский районный суд на действия следователя ФСБ Александра Паршутина, который отказывался вносить анкетные данные об украинском гражданстве Наримана Мемедеминова. Киевский суд решил, что наша жалоба в принципе не подлежит рассмотрению. Сегодня "Верховный суд" своим решением закрепил это беззаконие. Я не понимаю, в чем такая принципиальность, это не первый следователь, который отказывается учитывать украинское гражданство моих подзащитных,

– отметил адвокат.

На судебном заседании прокурор возразил против удовлетворения жалобы:

"Наличие одного российского гражданства не ограничивает доступ к правосудию", – заявил он.

Нариман Мамедеминов выступил в поддержку жалобы адвоката и назвал действия следователя абсурдными.

"Это все равно, что игнорировать мое отчество или фамилию", – добавил общественный активист.

Жена активиста пояснила, что уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на Мамедеминова завели из-за того, что тот в 2014 году снимал видео как блогер и публиковал их в YouTube.

22 марта в помещении Мемедеминова российскими силовиками и правоохранителями были проведены обыски. После этого его допрашивали в управлении ФСБ России в Симферополе.

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя активисту продлили арест на четыре месяца. Его обвинили в пропаганде терроризма. Сейчас Мемедеминов останется в СИЗО до 15 августа.

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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) решительно осудил арест Мемедеминова в Крыму и назвала его "нарушением прав на свободу мнения, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".

МИД Украины также засудило задержание Наримана Мемедеминова и требует от российской власти аннексированного Крыма освободить активиста.

Напомним, что ранее, 5 января, "Оккупационная власть" аннексированного Россией Крыма провела обыски в двух домах крымских татар в Симферополе.



Добавим, что Федеральная служба безопасности России заявила, что в оккупированном Крыму "спецслужбы пресекли деятельность экстремистской группы". Они обвинили помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эррола Велиева в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму.