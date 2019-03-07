Оккупанты бьют: трое украинских военных ранены

В течение текущих суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе села Крымское, вблизи населенного пункта Хутор Свободный и возле поселка Новолуганское.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.