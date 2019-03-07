20:08
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Как правительство поддерживает отечественный кинематограф. Телепорт Геращенко.
      Вєсті.UA
      19:11, сегодня
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Оккупанты бьют: трое украинских военных ранены

      52 Читати новину українською
      Оккупанты бьют: трое украинских военных ранены
      Оккупанты бьют: трое украинских военных ранены / slovoidilo.ua

      В течение текущих суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

      Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Читайте также: На Донбассе погиб молодой украинский воин из Львовской области: кем был герой

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе села Крымское, вблизи населенного пункта Хутор Свободный и возле поселка Новолуганское.

      Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

      На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

       

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      6076
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      сегодня , 20:00 Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      Євгенія Мазур 31
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 32572
      Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019
      сегодня , 19:30 Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019
      Анастасія Зазуляк 196
      Роковые ошибки кандидатов в президенты: уроки прошлого
      сегодня , 19:00 Роковые ошибки кандидатов в президенты: уроки прошлого
      Ірина Поліщук 206
      Мне говорили: Ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      сегодня , 18:30 Мне говорили: Ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      224
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Трагедия на Донетчине: автомобиль врезался в дерево, забрав 4 жизни (Фото)
       13 октября 2013 , 17:17
      АТО: Единственный пункт пропуска в Артемовском направлении могут закрыть
       1 июня 2015 , 17:13
      Главные новости футбола 12 октября: Украина U-21 одолела Шотландию, Хорватия разошлась миром с Англией в Лиге наций
       13 октября 2018 , 07:00
      Главные новости футбола 11 января: Лунин может перейти в новый клуб, Шахтер подписал первого новичка
       12 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук