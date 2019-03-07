Окупанти гатять: троє українських військових поранені

Протягом поточної доби проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, і при цьому двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське, поблизу населеного пункту Хутір Вільний та біля селища Новолуганське.

Унаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

На обстріли противника українські військові щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.