14:24
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
      Вєсті.UA
      19:08, 1 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Оккупанты Крыма хотят снести храм ПЦУ в Евпатории: детали

      60 Читати новину українською
      Оккупанты хотят снести храм ПЦУ в Евпатории
      Оккупанты хотят снести храм ПЦУ в Евпатории / ua.krymr.com

      Российская оккупационная власть Крыма хочет заставить Православную Церковь Украина снести свой храм в Евпатории. Документы на строительство церкви и землю под ней община получила еще до аннексии пивотрова. Однако, оккупанты утверждают, что у ПЦУ якобы их нет.

      Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент рассказал, что церковь получила повестку в суд по этому делу на 6 ноября, сообщают Крым.Реалии.

      Важно: Преследования ПЦУ: Епифаний в США рассказал о притеснениях церкви в Крыму и на Донбассе

      В исковом заявлении говорится, что в ПЦУ нет необходимых документов для строительства храма на указанном участке.

      Администрация Евпатории обратилась в суд для того, чтобы он рассмотрел вопрос о принудительном сносе. О том, что он обязывает управление Крымской епархии снести ее же силами эту церковь и после этого вернуть 30 квадратных метров городу,
      – рассказал он.

      Священнослужитель подчеркивает, что строительство храма было начато еще до аннексии Крыма и ПЦУ имеет все соответствующие документы.

      "В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали "факт" незаконного строительства. Я, в свою очередь, подавал необходимые заявления и письма в администрацию Евпатории с объяснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Давал письмо из Кабинета министров Крыма, вопрос о выделении земли находится под контролем Совета министров Крыма", – объяснил архиепископ.

      К теме: Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину

      К слову, первые попытки снести храм и ликвидировать украинскую православную общину в Евпатории оккупанты делали еще в 2014 году.


      Повестка о вызове в суд ПЦУ от оккупантов / фото Крым.Реалии

      Что известно о крымской епархии ПЦУ?
      Крымская епархия ПЦУ – епархия Православной церкви Украины на территории АР Крым и Севастополя. По состоянию на март 2014 году на территории полуострова было 40 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, но из-за нехватки священников полноценно работали только 15.

      После аннексии Крыма оккупационная власть начала забирать имущество в украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.

      blog_ava
      Главные новости 1 ноября: скандал с Макроном, зарплаты депутатов и разведение войск
      сегодня
      910
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Судьи Строительство Православная церковь Украины Религия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сегодня , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 524
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сегодня , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 627
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      1 ноября , 16:10 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      161
      Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      сегодня , 07:00 Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      Вероніка Климська 100
      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      сегодня , 01:00 Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      Віталій Шабунін 533
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук