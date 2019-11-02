Оккупанты Крыма хотят снести храм ПЦУ в Евпатории: детали

Российская оккупационная власть Крыма хочет заставить Православную Церковь Украина снести свой храм в Евпатории. Документы на строительство церкви и землю под ней община получила еще до аннексии пивотрова. Однако, оккупанты утверждают, что у ПЦУ якобы их нет.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент рассказал, что церковь получила повестку в суд по этому делу на 6 ноября, сообщают Крым.Реалии.

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В исковом заявлении говорится, что в ПЦУ нет необходимых документов для строительства храма на указанном участке.

Администрация Евпатории обратилась в суд для того, чтобы он рассмотрел вопрос о принудительном сносе. О том, что он обязывает управление Крымской епархии снести ее же силами эту церковь и после этого вернуть 30 квадратных метров городу,

– рассказал он.

Священнослужитель подчеркивает, что строительство храма было начато еще до аннексии Крыма и ПЦУ имеет все соответствующие документы.

"В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали "факт" незаконного строительства. Я, в свою очередь, подавал необходимые заявления и письма в администрацию Евпатории с объяснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Давал письмо из Кабинета министров Крыма, вопрос о выделении земли находится под контролем Совета министров Крыма", – объяснил архиепископ.

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К слову, первые попытки снести храм и ликвидировать украинскую православную общину в Евпатории оккупанты делали еще в 2014 году.



Повестка о вызове в суд ПЦУ от оккупантов / фото Крым.Реалии

Что известно о крымской епархии ПЦУ?

Крымская епархия ПЦУ – епархия Православной церкви Украины на территории АР Крым и Севастополя. По состоянию на март 2014 году на территории полуострова было 40 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, но из-за нехватки священников полноценно работали только 15.



После аннексии Крыма оккупационная власть начала забирать имущество в украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.