Окупанти Криму хочуть знести храм ПЦУ в Євпаторії: деталі

Російська окупаційна влада Криму хоче примусити Православну Церкву України знести свій храм у Євпаторії. Документи на будівництво церкви та землю під нею громада отримала ще до анексії півострова. Проте, окупанти переконують, що ПЦУ нібито їх немає.

Архиєпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент розповів, що церква отримала повістку у суд по цій справі на 6 листопада, повідомляють Крим.Реалії.

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У позовній заяві йдеться, що у ПЦУ немає необхідних документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

Адміністрація Євпаторії звернулася в суд для того, щоб він розглянув питання про примусове знесення. Про те, що він зобов'язує управління Кримської єпархії знести її ж силами цю церкву і після цього повернути 30 квадратних метрів місту,

– розповів він.

Священослужитель наголошує, що будівництво храму було розпочате ще до анексії Криму і ПЦУ має всі відповідні документи.

"Протягом півроку вони надсилали різні комісії, які фіксували "факт" незаконного будівництва. Я, в свою чергу, подавав необхідні заяви і листи до адміністрації Євпаторії з поясненнями, що ця споруда була встановлена до 2014 року. Давав лист із Кабінету міністрів Криму, що питання про виділення землі перебуває під контролем Ради міністрів Криму", – пояснив архієпископ.

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До слова, перші спроби знести храм та ліквідувати українську православну громаду в Євпаторії окупанти робили ще в 2014 році.



Повістка про виклик у суд ПЦУ від окупантів / фото Крим.Реалії

Що відомо про кримську єпархію ПЦУ?Кримська єпархія ПЦУ – єпархія Православної церкви України на території АР Крим та Севастополя. Станом на березень 2014 року на території півострова було 40 парафій Української православної церкви Київського патріархату, але через брак священиків повноцінно працювали лише 15.



Після анексії Криму окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.