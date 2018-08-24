Оккупанты оставили без воды крупный город на Донбассе

В 70-тысячном Торецке Донецкой области приостановлена централизованная подача воды. Причина – в результате боевых действий, произошедших 24 августа, было повреждено линию электроснабжения Горловской фильтровальной станции № 2.

Об этом сообщила Военно-гражданская администрация Торецка на своей странице в Facebook.

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"Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 24 августа будет прекращена подача воды абонентам. Во время поступления дополнительной информации военно-гражданская администрация Торецка будет в дальнейшем информировать", – говорится в сообщении.