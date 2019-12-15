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      Оккупанты назвали условие взаимного разведения на новых участках на Донбассе

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      Боевики готовы к разведению сил на Донбассе / ria.ru

      Представитель оккупированных территорий Донецкой области Руслан Якубов заявил о готовности к разведению сил на согласованных новых участках в случае выполнения украинской властью всех условий подготовки и контроля процесса.

      Боевики отметили, что надо дойти до консенсуса по выполнению Рамочного решения. Об этом сообщает "РИА Новости".

      Важно: Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

      Оккупанты также добавили, что ожидают двустороннего прекращения огня.

      Отметим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе украинские власти планируют приступить к выполнению договоренностей, достигнутых на нормандской встрече. В частности, в среду, 18 декабря, ТКГ в Минске должна согласовать точки для разведения сил.

      Кроме точек для разведения сил, в тот же день в белорусской столице должно состояться обсуждение прекращения огня. В частности, могут согласовать точную дату этого шага.

      По его словам, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата специальной мониторинговой миссии, чтобы получить точную информацию о разведении войск, уже во вторник, 17 декабря.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • В районе Золотого;
      • В районе Петровского.

      По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      Это интересно: Почему Зеленский настаивал только на трех точках для разведения войск


      Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Нормандская встреча 2019 Минские договоренности Нормандский формат Новости политики Разведение войск Оккупированные территории
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