Оккупанты назвали условие взаимного разведения на новых участках на Донбассе

Представитель оккупированных территорий Донецкой области Руслан Якубов заявил о готовности к разведению сил на согласованных новых участках в случае выполнения украинской властью всех условий подготовки и контроля процесса.

Боевики отметили, что надо дойти до консенсуса по выполнению Рамочного решения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Важно: Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

Оккупанты также добавили, что ожидают двустороннего прекращения огня.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе украинские власти планируют приступить к выполнению договоренностей, достигнутых на нормандской встрече. В частности, в среду, 18 декабря, ТКГ в Минске должна согласовать точки для разведения сил.

Кроме точек для разведения сил, в тот же день в белорусской столице должно состояться обсуждение прекращения огня. В частности, могут согласовать точную дату этого шага.

По его словам, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата специальной мониторинговой миссии, чтобы получить точную информацию о разведении войск, уже во вторник, 17 декабря.

Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

В районе Золотого;

В районе Петровского.

По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

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Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала