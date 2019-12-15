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      Окупанти назвали умову взаємного розведення на нових ділянках на Донбасі

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      Бойовики готові до розведення сил на Донбасі / ria.ru

      Представник окупованих територій Донецької області Руслан Якубов заявив про готовність до розведення сил на узгоджених нових ділянках у разі виконання українською владою усіх умов з підготовки та контролю процесу.

      Бойовики наголосили, що треба дійти до консенсусу щодо виконання рамкового рішення. Про це повідомляє "РИА Новости".

      Важливо: Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

      Окупанти також додали, що очікують двостороннього припинення вогню.

      Відзначимо, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже наступного тижня українська влада планує приступити до виконання домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі. Зокрема, у середу, 18 грудня, ТКГ у Мінську має узгодити точки для розведення сил.

      Окрім точок для розведення сил, того ж дня у білоруській столиці має відбутися обговорення припинення вогню. Зокрема, можуть узгодити точну дату цього кроку.

      За його словами, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандату спеціальної моніторингової місії, щоб отримати точну інформацію про розведення військ, вже у вівторок, 17 грудня.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      Це цікаво: Чому Зеленський наполягав лише на трьох точках для розведення військ


      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості Нормандська зустріч 2019 Окуповані території Розведення військ
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