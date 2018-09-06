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Оккупанты обстреляли Красногоровку из пулеметов, начался пожар: фото

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Из-за обстрелов боевиков в жилом секторе Красногоровки начался пожар
Из-за обстрелов боевиков в жилом секторе Красногоровки начался пожар / Фото из соцсетей

Российские оккупационные силы на Донбассе 5 сентября обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор Красногоровки. В результате обстрелов загорелись жилища местных жителей.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК в Facebook.

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Российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. От попаданий в дом начался пожар. Огонь охватил и соседние постройки. В результате одно помещение сгорело полностью, еще одно получило серьезные повреждения,
– говорится в сообщении.

К счастью, в результате пожара местные жители не пострадали.

ГСЧС и военнослужащие ООС ликвидировали возгорание.

"Это далеко не первый случай, когда вооруженные формирования Российской Федерации умышленно провоцируют возникновение пожаров вблизи линии разграничения, ведя огонь зажигательными или трассирующими боеприпасами по легковоспламеняющимся хозяйственным постройкам и скоплениям сухой растительности", – отмечают в СЦКК.

Там отмечают, что, скорее всего, боевиков не заботят риски и убытки, которые они наносят гражданскому населению.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пожар Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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