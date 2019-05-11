Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, но получили жесткий ответ

Оккупационные войска России 10 мая 12 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего один военный получил ранения. В то же время, бойцы ВСУ дали жесткий ответ врагу и уничтожили двух оккупантов.

Пророссийские боевики во время обстрелов украинских позиций 5 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

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Российские оккупанты весь день били по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом боевики обстреляли силы ООС в районе населенных пунктов Новомихайловки, Авдеевки, Павлополя, Чермалыка, Новозвановки, Попасной, Новгородского и Майорска.

Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Майское, создав угрозу для жизни и здоровья мирного населения региона.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двое оккупантов были ранены,

– добавили в штабе.

С начала суток, 11 мая, вражеских выстрелов со стороны оккупационных войск РФ не зафиксировано.