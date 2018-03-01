Оккупанты опозорились со строительством автотрассы между Крымом и Кубанью: фото

Оккупанты в Крыму допустили грубые ошибки при строительстве новой автодороги 1-й категории "Таврида" в Симферополе, которая через Керченский мост соединит Крым и Кубань.

Об этом написала крымчанка Илона Карачан на своей странице в Facebook.

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«Не сходятся не только пролеты Крымского моста, эстакады новой автодороги 1-й категории" Таврида "в Симферополе тоже не сходятся. Возможно, это такой мейнстрим или традиция, когда ничего нигде не сходится", – отметила она.

Планируется, что автотрасса "Таврида" будет иметь протяженность почти 280 километров и соединит крымские города со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Оккупанты промахнулись со строительством автотрассы между Крымом и материковой Россией

На автомагистрали, которая должна соединить Крым и Кубань, не сходятся эстакады

Строительство автомагистрали между оккупированным Крымом и Кубанью

Напомним, ранее сообщалось, что во время строительства Керченского моста рабочие не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насыпь – Фарватер".

Четырехполосная автотрасса "Таврида" должна соединить Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить до конца 2018 года, а второй – до конца 2020 года. Полная стоимость строительства трассы – около 163 миллиардов рублей (76 миллиардов гривен).