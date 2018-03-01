Окупанти зганьбились з будівництвом автотраси між Кримом і Кубанню: фото

Окупанти в Криму допустили грубі помилки під час будівництва нової автодороги 1-ї категорії "Таврида" в Сімферополі, яка через Керченський міст з'єднає Крим і Кубань.

Про це написала кримчанка Ілона Карачан на своїй сторінці в Facebook.

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"Не сходяться не лише прольоти Кримського мосту, естакади нової автодороги 1-ї категорії "Таврида" в Сімферополі теж не сходяться. Можливо, це такий мейнстрім чи традиція, коли нічого ніде не сходиться", – зазначила вона.

Планується, що автотраса "Таврида" матиме протяжність майже 280 кілометрів і з'єднаєкримські міста зі споруджуваним мостом через Керченську протоку і материковою частиною Росії.



Окупанти промахнулися з будівництвом автотраси між Кримом і материковою Росією



На автомагістралі, яка має з'єднати Крим і Кубань, не сходяться естакади



Будівництво автомагістралі між окупованим Кримом і Кубанню

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час будівництва Керченського мосту робітники не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип – Фарватер".

Чотирьохсмугова автотраса "Таврида" повинна з'єднати Керч, де буде побудовано міст через Керченську протоку, з Сімферополем і Севастополем. Перший етап будівництва автотраси планується завершити до кінця 2018 року, а другий – до кінця 2020 року. Повна вартість будівництва траси – близько 163 мільярди рублів (76 мільярдів гривень).