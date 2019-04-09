00:49
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Оккупанты получали украинские паспорта: СБУ раскрыла шокирующую схему

      94 Читати новину українською
      Как пророссийские боевики получали украинские паспорта: СБУ раскрыла шокирующую схему
      Как пророссийские боевики получали украинские паспорта: СБУ раскрыла шокирующую схему / ssu.gov.ua

      СБУ разоблачила механизм легализации боевиков террористических организаций так называемых "ЛНР" и "ДНР" на мирной территории Украины.

      Правоохранители выяснили, что двое жителей Донецка помогали оформлять украинские паспорта для пророссийских боевиков. Все для того, чтобы оккупанты смогли въехать на подконтрольную украинской власти территорию.

      Читайте также: Пропагандистка призвала создать "Запорожскую народную республику": фото

      Должностные лица Государственной миграционной службы помогали злоумышленниками реализовывать схему. Чиновники вклеивали в паспорта оккупантов "фейковые" фотографии. Они обязательны по достижении 25-и 45-летнего возраста.

      Поэтому липовые паспорта помогали пророссийским боевикам проникнуть на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.

      Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице. Злоумышленник приехал в город по личным делам.

      сбу днр лнр окупанти злочин затримання вінниця

      Правоохранители задержали организатора схемы//Фото: СБУ

      Сейчас открыто уголовное производство и ведутся следственные действия.

      blog_ava
      "Игра престолов" или сомнительная комедия: реакция иностранных СМИ на дебаты в Украине
      9 апреля
      1082
      Теги: Новости Украины Новости России Государственная миграционная служба Криминальные новости Война на Донбассе Винница Украина – Россия СБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      9 апреля , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      468
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      9 апреля , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 350
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      9 апреля , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 96
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      9 апреля , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 685
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      9 апреля , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 566
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Нардеп: вопрос "евроблях" могут решить на этой неделе
       5 ноября 2018 , 15:20
      За 2018 год украинцы уплатили 163,3 млн грн транспортного налога
       19 декабря 2018 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук