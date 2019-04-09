Оккупанты получали украинские паспорта: СБУ раскрыла шокирующую схему

СБУ разоблачила механизм легализации боевиков террористических организаций так называемых "ЛНР" и "ДНР" на мирной территории Украины.

Правоохранители выяснили, что двое жителей Донецка помогали оформлять украинские паспорта для пророссийских боевиков. Все для того, чтобы оккупанты смогли въехать на подконтрольную украинской власти территорию.

Читайте также: Пропагандистка призвала создать "Запорожскую народную республику": фото

Должностные лица Государственной миграционной службы помогали злоумышленниками реализовывать схему. Чиновники вклеивали в паспорта оккупантов "фейковые" фотографии. Они обязательны по достижении 25-и 45-летнего возраста.

Поэтому липовые паспорта помогали пророссийским боевикам проникнуть на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице. Злоумышленник приехал в город по личным делам.

Правоохранители задержали организатора схемы//Фото: СБУ

Сейчас открыто уголовное производство и ведутся следственные действия.