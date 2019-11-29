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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Оккупанты продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб украинский военнослужащий.

      Противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

      Актуально: Разведка: боевики нашли применение минам из районов разведения на Донбассе

      Боевики стреляли:

      - возле Крымского: из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе пулеметов;

      - дважды у Водяного: из минометов и пулеметов;

      - возле Широкино: из гранатометов и пулеметов.

      В районах Петровского и Богдановка силы ГСЧС нашли и изъяли 27 взрывоопасных предметов.

      Отметим, что по данным разведки, боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, извлеченные в районах разведения войск.


      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской области / Инфорграфика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Потери Операция Объединенных сил
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