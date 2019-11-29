Оккупанты продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный

Пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб украинский военнослужащий.

Противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

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Боевики стреляли:

- возле Крымского: из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе пулеметов;

- дважды у Водяного: из минометов и пулеметов;

- возле Широкино: из гранатометов и пулеметов.

В районах Петровского и Богдановка силы ГСЧС нашли и изъяли 27 взрывоопасных предметов.

Отметим, что по данным разведки, боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, извлеченные в районах разведения войск.



Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской области / Инфорграфика 24 канала