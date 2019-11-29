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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті загинув український військовослужбовець.

      Противник вів обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

      Актуально: Розвідка: бойовики знайшли застосування мінам із районів розведення на Донбасі

      Бойовики стріляли:

      — біля Кримського: з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, в тому числі кулеметів;

      — двічі біля Водяного: з мінометів і кулеметів;

      — біля Широкино: з гранатометів і кулеметів.

      У районах Петрівського і Богданівки сили ДСНС знайшли і вилучили 27 вибухонебезпечних предмети.

      Відзначимо, що за даними розвідки, бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.


      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Втрати
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