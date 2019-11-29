Окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий
Проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті загинув український військовослужбовець.
Противник вів обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.
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Бойовики стріляли:
— біля Кримського: з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, в тому числі кулеметів;
— двічі біля Водяного: з мінометів і кулеметів;
— біля Широкино: з гранатометів і кулеметів.
У районах Петрівського і Богданівки сили ДСНС знайшли і вилучили 27 вибухонебезпечних предмети.
Відзначимо, що за даними розвідки, бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу