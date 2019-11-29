Окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий

Проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті загинув український військовослужбовець.

Противник вів обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

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Бойовики стріляли:

— біля Кримського: з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, в тому числі кулеметів;

— двічі біля Водяного: з мінометів і кулеметів;

— біля Широкино: з гранатометів і кулеметів.

У районах Петрівського і Богданівки сили ДСНС знайшли і вилучили 27 вибухонебезпечних предмети.

Відзначимо, що за даними розвідки, бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу