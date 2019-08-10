Оккупанты РФ оконфузились из-за парада кораблей в Севастополе: видео
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в аннексированном Севастополе провалился день российского военного флота России. Очередь на бесплатные экскурсии на кораблях превратилась в давку. Дошло до того, что кто-то из посетителей просил всех разогнать.
Также в выпуске:
Чем грозят корабли РФ в черном море.
Как накажут "самообороновца" Степана Резуника из Севастополя и его семью.
История возвращения собаки пленных моряков в Украину.
Источник: 24 канал
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