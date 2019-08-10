Оккупанты РФ оконфузились из-за парада кораблей в Севастополе: видео

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в аннексированном Севастополе провалился день российского военного флота России. Очередь на бесплатные экскурсии на кораблях превратилась в давку. Дошло до того, что кто-то из посетителей просил всех разогнать.

Также в выпуске: Чем грозят корабли РФ в черном море. Как накажут "самообороновца" Степана Резуника из Севастополя и его семью. История возвращения собаки пленных моряков в Украину.

Источник: 24 канал