Окупанти РФ осоромились через парад кораблів у Севастополі: відео

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анекосаваному Севастополі провалився день військового російського флоту Росії. Черга на безкоштовні екскурсії кораблями перетворилась в тисняву. Дійшло до того, що хтось з відвідувачів просив усіх розігнати.

Також у випуску: Чим загрожують кораблі РФ у чорному морі. Як покарають "самооборонівця" Степана Резуника зі Севастополя та його родину. Історія повернення собаки полонених моряків в Україну.

Джерело: 24 канал