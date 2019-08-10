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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Окупанти РФ осоромились через парад кораблів у Севастополі: відео

      Крим.Реалії 154 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анекосаваному Севастополі провалився день військового російського флоту Росії. Черга на безкоштовні екскурсії кораблями перетворилась в тисняву. Дійшло до того, що хтось з відвідувачів просив усіх розігнати.

      Також у випуску:

      Чим загрожують кораблі РФ у чорному морі.

      Як покарають "самооборонівця" Степана Резуника зі Севастополя та його родину.

      Історія повернення собаки полонених моряків в Україну.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму Україна – Росія Крим.Реалії Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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