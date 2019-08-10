Окупанти РФ осоромились через парад кораблів у Севастополі: відео
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в анекосаваному Севастополі провалився день військового російського флоту Росії. Черга на безкоштовні екскурсії кораблями перетворилась в тисняву. Дійшло до того, що хтось з відвідувачів просив усіх розігнати.
Також у випуску:
Чим загрожують кораблі РФ у чорному морі.
Як покарають "самооборонівця" Степана Резуника зі Севастополя та його родину.
Історія повернення собаки полонених моряків в Україну.
Джерело: 24 канал
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