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      Оккупанты устроили адские бои на Донбассе: погиб украинский военный

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      Боевики 20 апреля 13 раз обстреляли украинские позиции, погиб военный / ukrinform.ua

      Сутки 20 апреля на Донбассе выдались достаточно сложными, а оккупанты устроили сразу 13 обстрелов по украинским позициям. В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения, а один – боевую травму.

      Украинские позиции враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

      Важно Украина понесла очередные потери на Донбассе: известно имя погибшего воина – фото

      В частности, 9 раз оккупанты открывали огонь по позициям оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • По защитникам Авдеевки захватчики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Позиции у Тарамчука противник с направления населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Против наших защитников Опытного и Песков с направления населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.
      • Неподалеку Гнутово украинские военные зафиксировали обстрелы из гранатометов разных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.
      • Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Еще 4 обстрелы боевики устроили в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):

      • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли наши подразделения возле населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.
      • Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты – из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Впрочем украинские защитники ответили на враждебные вооруженные провокации тоже с применением силы. По предварительным данным, украинские военные уничтожили одного оккупанта, а еще троих ранили.

      Любые преступные попытки вооруженных формирований России обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями,
      – отметили в штабе.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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