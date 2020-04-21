Оккупанты устроили адские бои на Донбассе: погиб украинский военный

Сутки 20 апреля на Донбассе выдались достаточно сложными, а оккупанты устроили сразу 13 обстрелов по украинским позициям. В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения, а один – боевую травму.

Украинские позиции враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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В частности, 9 раз оккупанты открывали огонь по позициям оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

По защитникам Авдеевки захватчики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

захватчики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции у Тарамчука противник с направления населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

противник с направления населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Против наших защитников Опытного и Песков с направления населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.

с направления населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем. Неподалеку Гнутово украинские военные зафиксировали обстрелы из гранатометов разных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.

украинские военные зафиксировали обстрелы из гранатометов разных систем, а в районе – из стрелкового оружия. Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще 4 обстрелы боевики устроили в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли наши подразделения возле населенного пункта Шумы , а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

, а по защитникам вел огонь вражеский снайпер. Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты – из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впрочем украинские защитники ответили на враждебные вооруженные провокации тоже с применением силы. По предварительным данным, украинские военные уничтожили одного оккупанта, а еще троих ранили.

Любые преступные попытки вооруженных формирований России обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями,

– отметили в штабе.