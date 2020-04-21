Оккупанты устроили адские бои на Донбассе: погиб украинский военный
Сутки 20 апреля на Донбассе выдались достаточно сложными, а оккупанты устроили сразу 13 обстрелов по украинским позициям. В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения, а один – боевую травму.
Украинские позиции враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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В частности, 9 раз оккупанты открывали огонь по позициям оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):
- По защитникам Авдеевки захватчики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Позиции у Тарамчука противник с направления населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Против наших защитников Опытного и Песков с направления населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.
- Неподалеку Гнутово украинские военные зафиксировали обстрелы из гранатометов разных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.
- Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Еще 4 обстрелы боевики устроили в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли наши подразделения возле населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.
- Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты – из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Впрочем украинские защитники ответили на враждебные вооруженные провокации тоже с применением силы. По предварительным данным, украинские военные уничтожили одного оккупанта, а еще троих ранили.
Любые преступные попытки вооруженных формирований России обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями,
– отметили в штабе.
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