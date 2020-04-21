Окупанти влаштували пекельні бої на Донбасі: загинув український військовий

Доба 20 квітня на Донбасі видалася доволі складною, а окупанти влаштували одразу 13 обстрілів по українських позиціях. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще троє зазнали поранень, а один – бойового ураження.

Українські позиції ворог обстрілював з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, 9 разів окупанти відкривали вогонь по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

По оборонцях Авдіївки загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції біля Тарамчука противник з напрямку населеного пункту Оленівка двічі обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

противник з напрямку населеного пункту Оленівка двічі обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Проти наших захисників Опитного та Пісків з напрямку населеного пункту Веселе окупанти застосували гранатомети різних систем.

з напрямку населеного пункту Веселе окупанти застосували гранатомети різних систем. Неподалік Гнутового українські військові зафіксували обстріл з гранатометів різних систем, а в районі Кам’янки – зі стрілецької зброї.

українські військові зафіксували обстріл з гранатометів різних систем, а в районі – зі стрілецької зброї. Поруч з Мар’їнкою російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Ще 4 обстріли бойовики влаштували у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуми , а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

, а по захисниках вів вогонь ворожий снайпер. У другий половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв наші опорні пункти – з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втім українські захисники відповіли на ворожі збройні провокації теж із застосуванням сили. За попередніми даними, українські військові знищили одного окупанта, а ще трьох поранили.

Будь-які злочинні спроби збройних формувань Росії загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися нашими підрозділами,

– наголосили у штабі.