Оккупанты в Крыму открыли курорт с "хорошими" условиями

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – оккупационная власть в аннексированном Крыму решила превратить обычное село на Западе полуострова в дешевый курорт. И хотя руководство кемпинга обещает бюджетный отдых, на самом деле туристов едва не на каждом шагу ждут штрафы. И даже за бесплатные услуги людям приходится платить.

Также в выпуске: Кем мечтают стать выпускники в аннексированном Крыму. Куда везут клубнику из Крыма. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал