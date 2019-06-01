19:46
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, сегодня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Оккупанты в Крыму открыли курорт с "хорошими" условиями

      Крым.Реалии 132 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – оккупационная власть в аннексированном Крыму решила превратить обычное село на Западе полуострова в дешевый курорт. И хотя руководство кемпинга обещает бюджетный отдых, на самом деле туристов едва не на каждом шагу ждут штрафы. И даже за бесплатные услуги людям приходится платить.

      Также в выпуске:

      Кем мечтают стать выпускники в аннексированном Крыму.

      Куда везут клубнику из Крыма.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      blog_ava
      В российском Дзержинске прогремели взрывы на заводе со взрывчаткой: фото и видео
      сегодня
      1079
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук