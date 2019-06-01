Оккупанты в Крыму открыли курорт с "хорошими" условиями
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – оккупационная власть в аннексированном Крыму решила превратить обычное село на Западе полуострова в дешевый курорт. И хотя руководство кемпинга обещает бюджетный отдых, на самом деле туристов едва не на каждом шагу ждут штрафы. И даже за бесплатные услуги людям приходится платить.
Также в выпуске:
Кем мечтают стать выпускники в аннексированном Крыму.
Куда везут клубнику из Крыма.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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