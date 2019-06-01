Окупанти в Криму відкрили курорт з "хорошими" умовами

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – окупаційна влада в анексованому Криму вирішила перетворити звичайне село на Заході півострова на дешевий курорт. І хоча керівництво кемпінгу обіцяє бюджетний відпочинок, насправді туристів чи не на кожному кроці чекають штрафи. І навіть за безкоштовні послуги людям доводиться платити.

Також у випуску: Ким мріють стати випускники в анексованому Криму. Куди везуть полуницю з Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал