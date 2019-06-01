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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Окупанти в Криму відкрили курорт з "хорошими" умовами

      Крим.Реалії 105 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – окупаційна влада в анексованому Криму вирішила перетворити звичайне село на Заході півострова на дешевий курорт. І хоча керівництво кемпінгу обіцяє бюджетний відпочинок, насправді туристів чи не на кожному кроці чекають штрафи. І навіть за безкоштовні послуги людям доводиться платити.

      Також у випуску:

      Ким мріють стати випускники в анексованому Криму.

      Куди везуть полуницю з Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
      Джерело: 24 канал
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